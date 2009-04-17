У Києві пограбували ще один банк

Вчора у Києві було скоєно пограбування філії банку "Фінанси та кредит", яка знаходиться на Бульварі Верховної Ради в Дніпровському районі.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС у Києві, приблизно о 14.20 невідомий чоловік віком 50-55 років зайшов до відділення і попросив жінку-касира поміняти йому валюти. Після того, як вона відчинила віконце каси, "клієнт" наставив предмет, схожий на пістолет, і висунув вимогу віддати йому гроші.

Заволодівши майже 43,5 тис. грн., він зник з місця пригоди.

Як зауважили в міліції, до кінця 2008 року ця банківська філія охоронялася співробітниками ДСО МВС України, а з цього року її безпеку забезпечують працівники приватної охоронної фірми. На момент пограбування охоронця на місці не було.