Адвокат зустрівся з викраденим 19-річним українцем у краснодарському СІЗО
Адвокат зазначив, що хлопець почуває себе нормально. Більш детальну інформацію адвокат надати відмовився.
Адвокат зниклого в Білорусі і утримуваного в краснодарському СІЗО Павла Гриба Андрій Сабінін зустрівся зі своїм підзахисним. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожМоже статися непоправне: батько Гриба розповів про фатальні наслідки тримання сина в російському СІЗО без ліків"Зустрівся в СІЗО з Павлом Грибом. Виглядає нормально, але турбується, що без ліків. Також не вирішені побутові проблеми", - написав Сабінін.
Він також додав, що не може коментувати суть звинувачення Гриба більш детально, оскільки дав підписку про нерозголошення.
На прохання "Української правди" повідомити більше інформації про умови утримання Гриба і його самопочуття адвокат відмовився.
Раніше повідомлялося, що до затриманого російськими спецслужбами Павла Гриба не пускають адвоката.
Батько утримуваного в СІЗО в Краснодарському краї Павла Гриба заявив, що утримання його сина без ліків може привести до фатальних наслідків.