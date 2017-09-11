Адвокат зустрівся з викраденим 19-річним українцем у краснодарському СІЗО

Адвокат зниклого в Білорусі і утримуваного в краснодарському СІЗО Павла Гриба Андрій Сабінін зустрівся зі своїм підзахисним. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожМоже статися непоправне: батько Гриба розповів про фатальні наслідки тримання сина в російському СІЗО без ліків"Зустрівся в СІЗО з Павлом Грибом. Виглядає нормально, але турбується, що без ліків. Також не вирішені побутові проблеми", - написав Сабінін.

Він також додав, що не може коментувати суть звинувачення Гриба більш детально, оскільки дав підписку про нерозголошення.

На прохання "Української правди" повідомити більше інформації про умови утримання Гриба і його самопочуття адвокат відмовився.

Раніше повідомлялося, що до затриманого російськими спецслужбами Павла Гриба не пускають адвоката.

Батько утримуваного в СІЗО в Краснодарському краї Павла Гриба заявив, що утримання його сина без ліків може привести до фатальних наслідків.