Тимошенко зацікавилася долею потерпілих від вибуху в Дніпропетровську

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення терміново вжити вичерпних заходів щодо усунення перешкод та введення в експлуатацію нового житлового будинку для тих мешканців Дніпропетровська, чий будинок було зруйновано 13 жовтня 2007 року внаслідок вибуху газу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

Доручення адресоване голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктору БОНДАРЮ, міністру регіонального розвитку і будівництва Василю КУЙБІДІ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію КУЧЕРЕНКУ, міністру палива та енергетики Юрію ПРОДАНУ, голові правління НАК „Нафтогаз України” Олегу ДУБИНІ.

Доручення сформоване на підставі повідомлень засобів масової інформації про те, що мешканці зруйнованого будинку в м. Дніпропетровськ досі не змогли вселитися у придбані квартири у новому будинку, оскільки вже два роки його не можуть здати в експлуатацію.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху побутового газу у 10-поверховому житловому в Дніпропетровську у жовтні 2007 року загинули 23 особи. Потерпілими визнано 509 мешканців цього будинку, а також приватних будинків мікрорайону „Перемога”.