Саакашвілі про львівський готель: мій номер коштує менше, ніж "одна доза пінчуковської кішки"

Екс-президент Грузії Михеїл Саакашвілі під час виступу перед журналістами у Львові анонсував "турне" по Україні і порівняв вартість свого номера у львівському готелі "Леополіс" з кормом кішки олігарха Віктора Пінчука.

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"Ніяких особливих апартаментів у нас тут (в готелі - УНІАН) немає. Коли я сюди приїхав були готові номери. Коли я буду виїжджати, а це буде сьогодні-завтра, тому що я збираюся проїхати по всій Україні, сьогодні я починаю турне по Україні... І щоб перебити мені це, вони з ранку сьогодні влаштовують мені цю процедуру. Я оплачу номер у "Леополісі", у мене грошей на це вистачить. Грошей на машину у мене теж вистачить, але на літаках я більше літати не можу - паспорта немає. Я буду їздити по території України і по дорозі заїду до суду, щоб відстояти свої права. Але щоб ви розуміли: якщо головне питання - як я плачу за номер в "Леополісі", - я думаю, що у людей є більш важливі питання", - вважає Саакашвілі.

На повторне запитання, скільки коштує його номер, Саакашвілі, дізнавшись, що його ставить журналіст каналу ICTV, заявив: "ICTV?! Пінчук! Тоді все зрозуміло. Мій номер коштує менше, ніж одна доза Пінчуковської кішки. У нього кішка їсть на одну посадку на більше грошей, ніж коштує мій номер. Передайте привіт старому олігархові Віктору Пінчуку!"

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині". Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув в Україну, щоб захистити свої права в суді.

11 вересня Саакашвілі заявив, що українські прикордонники не захотіли взяти його паспорт для перевірки, прийняти його заяву в Державну міграційну службу, а потім поліцейські вкрали паспорт, залишений в автобусі, яким він прибув у пункт пропуску «Шегині».