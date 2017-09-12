Стало відомо, куди етапували Сенцова з іркутської тюрми

Українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно засудили в Росії за сфабрикованою справою, етапували з іркутського СІЗО в Челябінськ. Про це повідомляє Рада правозахисників Іркутської області.

Читайте такожЮрист назвав ймовірні причини переведення Сенцова до СІЗО ІркутськаДнем раніше повідомлялося, що українця з колонії в Якутську перевели в Іркутськ. Причин таких дій йому не повідомили.

Російські правозахисники відзначають, що етапування Сенцова в інший регіон може бути пов'язано розглядом його скарги в Європейському суді з прав людини. Сума компенсації, у разі виграшу, буде меншою, якщо він "ближче до свого дому".

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2016 року українського режисера Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. У Росії йому інкримінували підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті.