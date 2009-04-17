74 гірники відмовилися підніматися з шахти

У Донецькій області на шахті №22 «Комунарська» (ДВАТ «Шахтоуправління «Донбас», м. Жданівка) 74 гірники відмовилися підніматися на поверхню, вимагаючи виплати заборгованості з заробітної плати.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні на шахті «Комунарська» відмовилися підніматися на поверхню робочі двох ділянок, які спустилися в шахту в першу зміну.

Зараз гірники знаходяться в діагональному конвеєрному стовбурі пласта К3. За словами рятувальників, «стан здоров`я всіх гірників нормальний, на місці чергують лікарі».