Для виходу з кризи не потрібні ніякі 170 рекомендацій ООН

Експерти сумніваються в об’єднанні українських політиків з метою ухвалення антикризових рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, політолог Ігор ЖДАНОВ зазначив, що для виходу з економічної кризи не потрібні ніякі 170 рекомендацій, які були запропоновані вчора представництвом ООНв Україні.

Він зауважив, що в усьому світі для виходу з кризи держави роблять в основному три кроки. Це, по-перше, намагаються рекапіталізувати банки, по-друге - підтримують національного виробника, по-третє - намагаються стимулювати внутрішній попит, сказав І.ЖДАНОВ.

При цьому експерт висловив думку, що проблема полягає у розмірі ресурсів, навівши приклад, що США мають у своєму розпорядженні значно більше коштів, ніж Україна.

Відповідаючи на запитання щодо можливостей консолідації українських політиків для ухвалення антикризових рішень, І.ЖДАНОВ сказав, що, на жаль, він таких можливостей не бачить. Експерт навів негативні приклади, зокрема провал голосування за антикризові законопроекти у Верховній Раді, також численні спроби утворити мегакоаліцію у парламенті. І.ЖДАНОВ зазначив, що, за його оцінками, на даний момент ймовірність утворення такої коаліції становить 10%.

Він додав, що коли у політиків превалює електоральний тип мислення, то економічні проблеми долати дуже важко.

У свою чергу експерт Ігор КОЛІУШКО погодився з думкою про низьку ймовірність об’єднання політиків для виходу з кризи. «У нашому політикумі домінує позиція бачити лише на півкроку, і що буде далі - нікого не хвилює», - сказав він.

За його словами, боротьба за піввідсотка рейтингу напередодні виборів поглинає всі зусилля, і втрачається час.