На честь 360-річчя Кальницького козацького полку закладено парк

На честь 360-ї річниці створення Кальницького козацького полку, відомого під проводом Івана Богуна, на Вінниччині закладено парк Козацької слави у рамках створення історико-культурного комплексу «Козацька левада».

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ірина КОШЕЛЬНИК.

За її словами, новий парк Козацької слави – частина історико-культурного комплексу «Козацька левада», який планують розбити на території 0,86 га у селі Кальник Іллінецького району Вінницької області.

На площі 0,6 га 16 квітня висаджено 300 дерев різних порід. Традиційні липу, каштан, калину, ялину тощо «розбавили» екзотичні модрина та японська айва. Центральну алею прикрасив молодий дуб. Також на зеленій території планують встановити декілька альтанок. Разом з керівниками області Олександром ДОМБРОВСЬКИМ та Григорієм ЗАБОЛОТНИМ над висадженням парку працювали працівники органів місцевої влади, учні шкіл, козаки громадської організації «Козацьке товариство "Кальницький полк ім. І.Богуна".

Окрім того, з нагоди заснування Козацького парку було закладено капсулу із зверненням до нащадків. І.КОШЕЛЬНИК зазначила, що у зверненні йдеться про збереження історичної пам’яті, зв’язок між поколіннями та шанобливе ставлення до минулого свого народу.