Програма розвитку російської культури в Севастополі буде виконана

Програма розвитку регіональної російської мови й російської культури в Севастополі на 2009 рік буде виконана.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив журналістам голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ після затвердження на черговій сесії міськради плану заходів програми на поточний рік.

За словами В.САРАТОВА, «для реалізації плану заходів буде проведено велику й копітку роботу, оскільки програма розвитку російської мови зачіпає всі культурні прошарки в нашому житті». Всього, за твердженням голови міськради, на виконання програми поточного року передбачено витратити понад 1 млн. 200 тис. грн.

Як вважає В.САРАТОВ, важливим у прийнятому плані «є придбання для бібліотечної мережі міста художньої, довідкової й науково-методичної літератури російською мовою, підвищення кваліфікації вчителів російської мови та літератури загальноосвітніх закладів, проведення професійного конкурсу «Вчитель року» і Третіх кирило-мефодіївських читань, а також участь школярів міста у відкритій міжнародній Олімпіаді з російської мови».

За словами голови міськради, передбачається також видання брошури «Пам`ятка севастопольцям», участь у Кримському фестивалі «Велике російське слово» й фестивалі «Самородки», який вже став традиційним. Планується також придбання навчальних посібників із курсу «Севастополезнавство», слухання з питання «Російська мова – від проблеми до вирішення» за участю батьківської громадськості міста.

Як додав В.САРАТОВ, «головна мета програми розвитку регіональної російської мови, російської культури в Севастополі на 2007-2011 роки - створення умов для розвитку й функціонування російської мови в усіх сферах громадського життя міста відповідно до положень Європейської хартії регіональних мов».