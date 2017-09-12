В Житомирі відкрили нове футбольне поле та тренажерний майданчик

У Житомирі відкрили нове футбольне поле та тренажерний майданчик.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, нове футбольне поле та тренажерний майданчик отримав Житомирський екологічний ліцей №24. Проект реалізовано у рамках бюджету участі Житомирської міської ради.

«На футбольному та тренажерному полі вже займаються діти. Жителі прилеглих будинків також мають доступ до нових спортивних об’єктів в позашкільний час. Також на території школи встановлено нове освітлення та огорожа», - розповіла УНІАН директор ліцею Ганна Дудік.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин разом з учнями випробував нове покриття поля та декілька разів пробив м’ячем по воротах.

«Це четвертий проект бюджету участі, який повністю реалізовано. Всього минулого року було обрано житомирянами одинадцять проектів. Цього року ми чекаємо на нове голосування бюджету участі-2017. Цей проект, який ми відкриваємо був реалізований за бюджетні кошти у сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це якраз та ініціатива людей цього мікрорайону. В цьому випадку у виграші всі: ми не приймаємо рішень, які не потрібні жителям, а мешканці реалізовують свої запропоновані проекти»,- повідомив Сухомлин.

Після огляду спортивних майданчиків міський голова відвідав новий шкільний харчоблок та поспілкувався з дітьми та їх батьками під час обідньої перерви.

Житомирський екологічний ліцей №24 - один з найбільших у Житомирі. Тут навчається 1 тис.800 дітей.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині 13-15 вересня відбудуться антитерористичні навчання.