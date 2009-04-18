Прикордонники підрахували, що вони робили три місяці

За перший квартал 2009 року сумськими прикордонниками у взаємодії зі співробітниками СБУ, МВС, митниці виявлено 112 одиниць зброї, понад 2 тисячі боєприпасів, близько 6 кілограмів наркотичної сировини та припинено незаконне переміщення через кордон товарів та валютних цінностей на загальну суму близько 5 млн. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, за перший квартал через державний кордон пропущено майже 1,5 млн. громадян та близько 100 тис. транспортних засобів.

За цей же період не пропущено через державний кордон за порушення законодавства України 847 осіб, з них 648 потенційних незаконних мігрантів.

За незаконне перетинання державного кордону України затримано 212 осіб, з них 62 незаконних мігранта.

За порушення законодавства про державний кордон до адміністративної відповідальності притягнуто 359 осіб, накладено стягнень у вигляді штрафів на загальну суму понад 130 тис. грн.