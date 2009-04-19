Експерт: держава має припинити доїти інвесторів як корів

Україна повинна відійти від практики нескінченного викачування грошей з інвесторів і змінити ставлення до бізнесу та суспільних інтересів.

Про це в інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня" заявив заступник голови Комітету підприємців Львівської області Андрій ГРИНЧУК.

«На кожного інвестора дивляться не як на потенційного платника податків, працедавця, а як на потенційну дійну корову. Узяти гроші за відведення земельної ділянки, за входження в ринок, вичавити з нього все, що тільки можна, а потім ще хотіти, щоб він платив високі зарплати. Логіки немає жодної», - вважає він.

За словами А.ГРИНЧУКА, повинна бути конкуренція територіальних громад у залученні інвестицій, коли інвестор матиме вибір, в яку територію йому інвестувати. Відповідно, кожна територіальна громада була б зацікавлена в спрощенні дозвільних процедур і відвертості відносин власності на землю.

«І територіальні громади, які забезпечать найкращий рівень, отримають інвестиції, виграють у податках, зарплатах тощо», - наголосив експерт.

А.ГРИНЧУК констатував, що загалом вітчизняні підприємці сьогодні опинилися у вкрай важкому становищі та шукають будь-які можливості для виживання.

«Якщо лікарі Німеччини вважають, що в них низька заробітна плата, вони виходять на мітинг, демонстрацію. Українці знаходять для себе інші шляхи. Лікарі, вчителі, працівники торгівлі, представники інших професій знайшли доступні - очевидно, не злочинні - способи виживання. Лікарі беруть гроші за операцію, вчителі - за репетиторство, підприємці йдуть на всякі прийоми, які не є протизаконними. Кожен відреагував на неефективність державної машини», - зазначив він.

Водночас А.ГРИНЧУК переконаний, що чергова механічна перестановка управлінців і перерозподіл повноважень владних структур ситуацію не виправить, якщо не зміниться ставлення до бізнесу.

«Коли держава «закручує гайки», мотивуючи це антикризовими заходами, бізнес іде в тінь», - зазначив він.