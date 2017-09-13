Лід не розтанув: у Києві знову скасували гастролі російської зірки, яка ще з весни готується дати концерт
17:43, 13 вересня 2017Суспільство
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Виступ мав відбутися ще 6 березня, однак його перенесли на вересень.
Орбакайте дає концерт в окупованому Криму / ForPost
У Києві скасували концерт російської співачки Крістіни Орбакайте, який мав відбутися 26 вересня в палаці "Україна". Про це свідчить статус концерту на сайті Karabas.com.
Виступ мав відбутися ще 6 березня, однак його перенесли на вересень через обурення громадськості з приводу того, що на сцену вийде виконавиця з країни-агресора.
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У 2014 році Орбакайте виступила на "Днях Москви" в окупованому Росією Севастополі.
У березні за скасування концертів Орбакайте в Україні і в Росії пригрозили звернутися в міжнародні організації.
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