Лід не розтанув: у Києві знову скасували гастролі російської зірки, яка ще з весни готується дати концерт

У Києві скасували концерт російської співачки Крістіни Орбакайте, який мав відбутися 26 вересня в палаці "Україна". Про це свідчить статус концерту на сайті Karabas.com.

Виступ мав відбутися ще 6 березня, однак його перенесли на вересень через обурення громадськості з приводу того, що на сцену вийде виконавиця з країни-агресора.

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У 2014 році Орбакайте виступила на "Днях Москви" в окупованому Росією Севастополі.

У березні за скасування концертів Орбакайте в Україні і в Росії пригрозили звернутися в міжнародні організації.