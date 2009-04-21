Газпром викручує руки полякам

Російський газовий монополіст «Газпром» хоче добитись скасування обов’язкового нині затвердження тарифу на транспортування російського газу Польщею до Німеччини польською Адміністрацією з питань енергетики.

Як пише Gazeta Wyborcza 20 квітня з посиланням на джерело в польській нафтогазовій компанії PGNIG, «Газпром» ініціював позачергові збори наглядової ради компанії EuRoPol Gazu, котра управляє польською частиною Ямальского газопроводу.

Цим газопроводом до Німеччини поставляється 20% російського газу.

Газета відзначила, що скасування процедури затвердження тарифів на транспортування газу дозволить EuRoPolGazu самостійно встановлювати тарифи, але зауважила, що на таке скасування має дати згоду Європейська комісія.

За даними анонімного співрозмовника газети, російська компанія на зборах намагатиметься також добитись встановлення знижок на транспортування газу для EuRoPolGazu.

GW відзначила, що суперечки по тарифах на транспортування газу між російськими та польськими акціонерами EuRoPolGazu тривають з 2002 року, які негативно впливають на фінансовий стан компанії.

«Фірма заробляє замало й може мати проблеми зі сплатою боргів, левова частка яких припадає на групу Газпрому», - відзначають аудитори EuRoPolGazu.

Газета зауважила, що компанія повинна погасити борги до 2018 року, а якщо вона не зможе цього зробити, то «Газпром» за рахунок боргів може отримати контроль над польською частиною Ямальського газопроводу, оператором якого є сьогодні EuRoPolGaz.

За даними видання, в минулому році через різку зміну цін на газ та коливання курсу злотого до валют EuRoPolGaz отримав майже 4 млн. доларів збитків при запланованому в 24 млн. доларів прибутку.

Збори наглядової ради, які мали відбутись у травні в Гданську, тепер мають пройти на початку наступного тижня в Москві й стали несподіванкою для польського PGNiG.

На думку експертів, “Газпром” використовує складну ситуацію PGNiG, котра недоотримує 25% імпортного газу через виключення з газових поставок швейцарського посередника RosUkrEnergo, співвласником якого теж є “Газпром”.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого ц.р. польський віце-прем`єр Вальдемар ПАВЛЯК не виключив можливість підписання до квітня ц.р. нового контракту з «Газпромом» на поставки газу до Польщі.

Росіяни для додаткових поставок наполягають на внесенні змін до Ямальського договору від 1993 року, який визначає умови поставок газу до Польщі та Німеччини по Ямальському трубопроводу до 2022 року.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща єдина з 27 країн Євросоюзу після завершення газового конфлікту України і РФ продовжує недоотримувати частину газу, який раніше їй поставляла компанія «РосУкрЕнерго».

«Газпром» у січні-лютому ц.р. частково компенсував недопоставки газу за контрактом із «РосУкрЕнерго».

Російський «Коммерсант» і польські газети писали, що «Газпром», який є найбільшим акціонером «РосУкрЕнерго», намагається добитися від Польщі зниження вартості транзиту російського газу по Ямальському газопроводу, контролю над компанією, яка є його оператором, і більшої ціни на газ для поляків.

Крім того, на думку експертів, росіяни хочуть добитися від поляків підтримки проекту Nord Stream, проти якого гостро виступає Польща, пропонуючи спорудження другої гілки Ямальського газопроводу польською територією.

Будівництво другої гілки передбачено Ямальським договором, зміни до якого хоче внести Російська Федерація.