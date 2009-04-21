Логіка злодіїв: «чистити» хату священика, поки Великодня служба

На Чернігівщині в ніч на Великдень у м. Городні двоє злодіїв обікрали будинок священика.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків УМВС України в області.

Міліціонери, що забезпечували порядок поблизу місцевого храму, звернули увагу на двох чоловіків, які криючись несли металевий сейф через стадіон. Вони підійшли до чоловіків, щоб дізнатись, звідки і куди вони несуть сейф у святковий вечір. Але невідомі несподівано вчинили опір правоохоронцям. Міліціонерам вдалося їх приборкати тільки після застосування прийомів рукопашного бою.

У райвідділі було з’ясовано, що двоє товаришів, один з Ніжина, інший – з Ніжинського району (1969 та 1970 років народження), перебуваючи в Городні під час святкування Великодня вирішили скористуватися відсутністю господаря вдома та обікрасти будинок місцевого священика.

Поки батюшка правив службу у церкві, зловмисники виставили віконне скло, проникли до будинку і викрали металевий сейф. Оскільки на місці його відкрити не вдалося, то вони вирішили перенести його в більш спокійне місце, де можна було б сейф розламати.

Окрім сейфу, з будинку зловмисники викрали тільки 100 грн., що лежали у барсетці. Однак у сейфі нічого цінного для них не було: окрім золотого персня, там лежали тільки папери на будинок та інша документація, що ніякої цінності для зловмисників не мала.

Наразі за даним фактом порушено кримінальну справа за ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Матеріали щодо злісної непокори працівникам міліції направлені до Городнянської прокуратури.