На Львівщині з табельної зброї застрелився військовий

У військовій частині біля села Нежухів Стрийського району на Львівщині під час несення служби із табельної зброї застрелився військовослужбовець. Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру (м. Львів) Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

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За його даними, 14 вересня, близько 22.45, в приміщенні караулу військової частини 42-річний військовослужбовець, який перебував на службі в караулі з охорони складів паливно-мастильних матеріалів, скоїв самогубство вистріливши в груди з табельної вогнепальної зброї.

Як зазначив Поронюк, на такий крок військовий міг піти «через сімейні негаразди». Загиблий був мешканцем Львівщини.