Пожежа в київській багатоповерхівці: чоловік вбив двох жінок, а сам викинувся із вікна (відео)

Київські правоохоронці встановлюють обставини загибелі трьох людей в Шевченківському районі Києва. За попередньою інформацією, чоловік вбив двох жінок у квартирі і підпалив їх, а після цього викинувся із вікна сьомого поверху. Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Попередньо встановлено, що киянин вбив господарку квартири та її доньку, підпалив помешкання і вистрибнув із балкона. Зі слів свідків, відомо, що чоловік голосно спілкувався по мобільному телефоні, при цьому у розмові зазначив, що стоїть на балконі і покінчить із життям самогубством.

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При огляді помешкання поліцейські виявили тіла двох жінок із травмами голови.

Розпочато два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України та за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Встановлюються всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, у київській багатоповерхівці загорілася квартира. Пожежу наразі загасили.