Кличко перевірив роботу нового обладнання на ТЕЦ №6, яке значно економить енергоносії

Мер Києва Віталій Кличко перевірив роботу нового обладнання-економайзера на ТЕЦ № 6, яке значно економить енергоносії.

Він наголосив, що питання модернізації теплоенергетичного комплексу для міста є пріоритетом.

«Не секрет, що українці споживають енергоносіїв у п’ять разів більше за європейців. Однак, зважаючи на зростання цін на енергоносії, актуальним є питання модернізації обладнання теплоенергетичного комплексу», – сказав Віталій Кличко.

Зокрема, додав він, йдеться про встановлення обладнання, що дозволяє економити великі обсяги енергоносіїв та сприятиме тому, аби стримати зростання тарифу на тепло для людей.

«Сьогодні ми знаходимося на ТЕЦ № 6, яка забезпечує тепловою та електричною енергією споживачів Оболонського, Деснянського, Дніпровського, Подільського, Шевченківського районів Києва. Тут завершений перший етап встановлення інноваційного устаткування – економайзера», – сказав мер Києва.

Зокрема, економайзер – литовського виробництва, і сьогодні в Україні подібного за потужністю та якістю обладнання немає. За словами Віталія Кличка, новий економайзер дозволить значно підвищити ефективність роботи існуючого обладнання та отримати додатково 10% теплової енергії. Зокрема, додав він, економія природного газу становитиме понад 10 млн кубометрів у рік.

«Для прикладу, приблизно двадцять 16-поверхівок можуть опалюватися протягом року за рахунок цієї економії», – сказав Віталій Кличко.

Окрім того, додав Київський міський голова, завдяки цьому обладнанню значно скоротяться обсяги викидів у атмосферу.

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Проект реалізовуватиметься у два етапи: перший вже завершено, а другий буде завершено у першому кварталі 2018 року. Загальна вартість проекту складе 117 млн грн і виконуватиметься за рахунок інвестиційної програми ПАТ «Київенерго». За словами Віталія Кличка, термін окупності обладнання – два роки.

Мер Києва також наголосив, що сьогодні місто готове до опалювального сезону на 95 відсотків.

«Я переконаний, що завчасно до початку опалювального сезону ми будемо готові на всі 100 відсотків. Вугілля закуплене. Його вистачить на весь опалювальний сезон. Я переконаний, що жодних надзвичайних ситуацій не буде, і в київських оселях буде тепло», – підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін не буде підвищувати ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні.