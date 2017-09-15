Девід Лінч розповів про ймовірність виходу четвертого сезону "Твін Пікса"

20:09, 15 вересня 2017
Суспільство
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Генеральний директор Showtime Девід Нівен раніше заявив, що "двері завжди відкриті для Девіда Лінча".

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ППід час інтерв'ю Entertainment Weekly, в якому Девід Лінч розповідав про свою майбутню фотовиставку "Маленькі історії", режисер поділився можливістю виходу наступного сезону "Твін Пікс".

Лінч зізнався: "Ще занадто рано говорити, чи буде четвертий сезон серіалу. Якби це було так, нам довелося б чекати ще кілька років, тому що мені було потрібно чотири з половиною роки, щоб написати і записати цей (сезон)". Також журналісти поцікавилися у нього інтерпретацією дивного фіналу шоу: "Важливим є те, що, на вашу думку, сталося. Багато речей в житті відбуваються, і ми повинні прийти до своїх власних висновків.

Наприклад, ви можете прочитати книгу, яка піднімає ряд питань, і ви хочете поговорити з автором, але він помер сто років тому. Ось чому все залежить від вас". Генеральний директор Showtime Девід Нивен раніше заявив, що "двері завжди відкриті для Девіда Лінча".

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