У Житомирі відкрили меморіальну дошку українському громадському та політичному діячу, дисиденту Бабичу

Сьогодні, 16 вересня, у Житомирі відбулося відкриття меморіальної дошки українському громадському та політичному діячу, дисиденту Сергію Бабичу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, дошку встановлено на фасаді багатоповерхового житлового будинку №6 по вулиці Кафедральній, де Бабич проживав в період з 1994 по 2016 роки. У заході взяли участь рідні та друзі Бабича, представники громадських організацій, науковці, журналісти.

Після освячення дошки та проведення керуючим Житомирською єпархією, єпископом Житомирським і Овруцьким Паїсієм поминальної молитви, учасники заходу ділилися спогадами про Бабича.

«З Бабичем доля звела у далекому 1974 році. Це легендарна постать, справжня людина-борець», - зазначив на відкритті дошки дисидент та побратим Бабича Василь Овсієнко.

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У свою чергу Олександр Козинський розповів, що « Бабич був неординарною, щирою, правдивою людиною».

Також викладач Житомирського державного технологічного університету Юрій Ущаповський зазначив, що «у Бабичі найбільше вражало те, що, провівши більше 20 років у в’язницях, він зумів зберегти чистоту помислів, людську доброзичливість, твердість переконань, хто спілкувався з ним, не відразу здогадувався скільки ця людина в житті пережила, і при цьому Сергій мав здорові самоіронію та скептицизм».

Нагадаємо, 2 серпня 2017 року виконавчий комітет Житомирської міської ради надав згоду громадському об’єднанню на встановлення меморіальної дошки Сергію Бабичу на фасаді багатоповерхового житлового будинку №6 по вулиці Кафедральній, де він проживав в період з 1994 по 2016 рік. 16 серпня 2017 року виконавчий комітет Житомирської міської ради затвердив ескіз меморіальної дошки.

Сергій Олексійович Бабич— український громадський та політичний діяч, дисидент, націоналіст, багаторічний в'язень радянських таборів, де провів у неволі 27 років і 4 місяці.

Після звільнення Сергій Бабич вступив в Українську Гельсінську Спілку, а з її перетворенням на партію став членом Української Республіканської партії. З леґалізацією в 1992 році ОУН(б) в Україні під назвою «Конгрес українських націоналістів» очолював її Житомирську обласну організацію.

Бабич був нагороджений «за визначний особистий внесок у відстоювання національної ідеї, становлення і розвиток Української незалежної держави та політичну і громадську діяльність» орденом «За мужність» І ступеня.

Похований на батьківщині 25 серпня 2016 року.