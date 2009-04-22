На Кіровоградщині хабарників консультували співробітники СБУ

Прокуратура розслідує кримінальну справу стосовно двох співробітників УСБУ Кіровоградської області, які за грошову винагороду надавали консультативні послуги місцевому державному службовцю щодо безпеки і конспіративності дій з одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 6 березня слідчими прокуратури Кіровоградської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 27 і ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Троє жителів Кіровоградської області, серед яких є державні службовці, вимагали 190 тисяч доларів США і 120 тисяч гривень у приватного підприємця за вирішення питання щодо визнання його переможцем в аукціоні з реалізації нежитлової триповерхової будівлі в Олександрії Кіровоградської області.

Злочинна група розробила й узгодила спільний злочинний план. Один зі зловмисників, маючи зв’язки у правоохоронних органах, мав забезпечувати уникнення учасників групи від відповідальності під час одержання хабара. Кожен співучасник за виконання своїх дій відповідно до злочинного плану, мав після одержання хабара отримати свою частку. Один зі зловмисників вступив у змову з працівниками облуправління СБУ, які за винагороду давали поради щодо конспірації при передачі хабара.

5 березня хабарників було затримано працівниками міліції під час передачі всієї суми хабара.

Співробітники УСБУ, які співпрацювали зі зловмисниками, затримані на три доби.

21 квітня стосовно них органами прокуратури порушено кримінальну справу за ст.ст.368 та 364 Кримінального кодексу України.

Зараз ці співробітники відсторонені від виконання службових обов’язків.