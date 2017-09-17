В аварії із туристичним автобусом у Туреччині українці не постраждали

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок аварії з туристичним автобусом в турецькій провінції Анталія. Про це у мікроблозі у Twitter повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

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«В контексті аварії автобуса в Анталії -поліцейський відділок Кумлуджи, де впав автобус, повідомив, що українці серед постраждалих відсутні», - написав він.

За повідомленнями ЗМІ, сьогодні, 17 вересня, внаслідок ДТП з туристичним автобусом, що сталася у провінції Анталія (Туреччина), 4 людини загинули, ще 27 травмовані.