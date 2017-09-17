У турецькій Анталїї зі скелі зірвався автобус з туристами, є загиблі (фото)

У турецькій Анталії туристичний автобус зірвався з 50-метрової скелі

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Про це повідомляє «Еспрессо» з посиланням на Haberturk.

Згідно з повідомленням, в автобусі їхали 27 іноземних туристів. Національність туристів не уточнюється.

Відзначається, що щонайменше двоє людей загинули, велика кількість постраждалих.

Ще п'ятьох пасажирів намагаються визволити з транспорту рятувальники.

Зараз на місці події працює велика кількість карет швидкої і рятувальників.