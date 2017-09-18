У Бердичеві провели Всеукраїнську сертифіковану виставку собак САС-UA

15:46, 18 вересня 2017
Суспільство
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Господарі привезли загалом більше чотирьохсот собак різних порід з Бердичева, Києва, Вінниці, Рівного, Житомира, Черкас та інших міст.

Виставка собак у Бердичеві / фото rio-berdychiv.info

У Бердичеві  у ці вихідні провели Всеукраїнську сертифіковану виставку собак САС-UA «Бердичів-2017». Як повідомили УНІАН організатори виставки, вона проходила у центрі міста біля міського палацу культури.

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Господарі привезли загалом більше чотирьохсот собак різних порід з Бердичева, Києва, Вінниці, Рівного, Житомира, Черкас та інших міст України.

Виставка собак у Бердичеві / фото rio-berdychiv.info

Організатором виставки виступило Бердичівське міське відділення «НІКА» Всеукраїнської ГО «Кінологічна Спілка України».

Під час конкурсів собаки боролися за звання кращих у різних номінаціях, після чого експерти визначали кращу племінну пару, кращу племінну групу, тощо. Переможці конкурсів отримали кубки, медалі та подарунки.

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Теги: #виставка собак Бердичів#виставка собак у Бердичеві