Папуги-футболісти, собаки на скейтах та шимпанзе-тенісист: як тварини займаються спортом (відео)

Чи не найбільше чотирилапі люблять грати у футбол. Виявляється, дуже вправно це виходить у левів.

А от видра на ім'я Едді став найвідомішим баскетболістом серед тварин. Він займається спортом і заодно бореться з артритом. Собаки також люблять активний спорт - наприклад, фрісбі. Змагання з цього виду спорту проводять у багатьох країнах, у тому числі й в Україні. А в Англії однією з найпопулярніших розваг є змагання собак-бігунів.

Читайте такожВ австралійському зоопарку народилася коала рідкісного забарвлення (відео)

Крім того, серед собак та кішок є багато скейтбордистів. Пса на скейті помічали на вулицях Одеси. Вчені провели експеримент, навчивши шимпанзе грати у настільний теніс. В результаті мавпа обіграла свого суперника-людину. У США хом'як переміг у конкурсі зі швидкісного поїдання хот-догів, що теж можна назвати своєрідним спортивним досягненням.