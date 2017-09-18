З початку АТО в Україні у чотири рази активізувалися "телефонні терористи" - поліція

Кількість повідомлень про нібито замінування значно зросла упродовж кількох останніх років. Про це заявив перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

За його словами, у 2012-2013 роках до поліції надходило близько 200 таких викликів упродовж року. Водночас у 2014-2016 кількість таких повідомлень зросла більш, ніж у чотири рази, та сягає понад 800 повідомлень.

«Можна зробити висновок, що стрімке зростання цього показника відбулось у 2014 році, саме у той період, коли в Україні розпочались суспільно-політичні зміни та збройне протистояння на сході держави», – зазначив.

Читайте такожУ Києві затримали чоловіка, який "замінував" держустанову з таксофона і не зміг пояснити мотиви

Він додав, що такі факти фіксуються на території усієї країни. Однак найчастіше – це регіони, де відбуваються переважна більшість суспільних, політичних та громадських подій у державі. Так, за 8 місяців цього року найбільше таких повідомлень зареєстровано у Києві (96), а також Одеській (87), Дніпропетровській (48), Харківській (28), Львівській (26) та Херсонській (22) областях.

«Ми часто отримуємо повідомлення з окупованих територій про «мінування» різних об'єктів в наших містах. Мета таких дій доволі зрозуміла – дестабілізація ситуації на мирних територіях», – зазначив Аброськін.

Перший заступник Голови Нацполіції вказав, що з початку 2017 року поліцією вже направлено до суду 57 справ цієї категорії злочинів, а у 183 випадках кримінальні провадження завершено. Водночас зловмисникам повідомлено про підозру у 16% зареєстрованих правопорушень про «замінування».

Згідно зі статистикою, найчастіше об’єктами «мінерів» ставали адмінбудівлі органів влади (146 фактів), приміщення транспортної інфраструктури (46) і заклади торгівлі (29). Крім того, надійшло 76 повідомлень про «замінування» інших об’єктів інфраструктури.

Аброськін підкреслив, що особлива небезпека подібних злочинів полягає в тому, що для реагування на них витрачаються значні ресурси: залучається велика кількість працівників поліції, ДСНС, медиків та інших профільних служб. При цьому працівники екстрених служб відволікаються від виконання своїх безпосередніх функціональних обов'язків, ставлячи під загрозу життя тих, кому насправді необхідна їх допомога.

Також Аброськін наголосив, що через дуже м’яке чинне законодавство щодо таких правопорушень, кількість неправдивих повідомлень знаходиться на неприйнятно високому рівні. Тож він звернув увагу на необхідність посилення відповідальності за вчинення такого роду правопорушень.

У поліції нагадали, що 15 вересня протягом доби поліцейські розкрили три «замінування» та встановили двох «мінерів». Пізніше у Києві оперативники затримали двох чоловіків, які «замінували» Палац спорту у Печерському районі та дев'ятиповерхівку у Дніпровському районі столиці.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно по всій Росії евакуювали тисячі людей через "мінування", силовики вже встигли звинуватити Україну.