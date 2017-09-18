Двох фігурантів справи 2 травня, яких підозрюють в сепаратизмі, повезли в Київський райсуд Одеси - активіст

Двох фігурантів справи 2 травня Долженкова та Мефедова везуть в Київський райсуд Одеси для обрання міри запобіжного заходу. Про це у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

Згідно із його інформацією, фігурантів відвезли до суду на вул. Верненській для обраня міри запобіжного заходу за ст. 110 ККУ.

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«За попереднюю информацією, яка потребує уточнення, Долженкова та Мефедова повезли в Київський суд міста Одеси (на вул. Варненській) для обраня міри запобіжного заходу по ст. 110 ККУ», - написав він, пізніше додавши у новому пості: «Київський райсуд м. Одеси. Міра зап. заходу по терористам! Вул. Варненська 3Б!».

Як повідомляв УНІАН раніше, у місті Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області двом виправданим судом фігурантам справи 2 травня 2014 року - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефедову повідомили про підозру в сепаратизмі. Коли колегія Іллічівського міського суду оголосила виправдувальний вирок всім обвинуваченим, до залу засідань увійшли правоохоронці і почали вимагати, щоб всі, крім фігурантів, їхніх адвокатів і працівників суду, звільнили приміщення.