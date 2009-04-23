Асканія-Нова представляє Україну на всесвітньому конкурсі

В Україні стартувала рекламна кампанія для популяризації заповідника “Асканія-Нова” та спонукання українців активніше голосувати за підтримку цього українського номінанта на всесвітньому конкурсі “7 нових чудес природи”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова оргкомітету акції “7 чудес України”, заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

За його словами, з цією метою запланована широка рекламна компанія, що проходитиме під гаслом “Покажемо світу природні чудеса України”.

Зокрема, планується розміщення телевізійних роликів, радіореклами, зовнішньої реклами на бігбордах і сітілайтах та рекламних банерів в Інтернеті.

“Якщо не змобілізуємо українців, то нам точно нічого не світить в цьому конкурсі”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Загалом, за його словами, загалом по Україні планується розмістити приблизно 300 бігбордів, а на телеканалі ICTV розпочнеться трансляція відеоролика про “Асканію-Нову”.

Крім того, зауважив М.ТОМЕНКО, це ролик транслюватиметься і на каналі “М1”.

Він також повідомив, що звернувся з проханням до всіх українських телеканалів сприяти популяризації нашого номінанта на всесвітньому конкурсі.

М.ТОМЕНКО нагадав, що біосферний заповідник “Асканія-Нова” представлятиме Україну у другому турі всесвітнього конкурсу “7 нових чудес природи”, до якого потрапив 261 учасник з усіх континентів Землі.

Другий етап конкурсу завершиться 7 липня цього року, і з-поміж 261 номінанта будуть обрані 77, які змагатимуться у фіналі.

М.ТОМЕНКО зауважив, що для зручності визначення переможців організатори розподілили учасників другого етапу на сім груп, й “Асканія-Нова” потрапила до групи “Національні парки, природні заповідники, ліси”.

За його словами, зараз “Асканія-Нова” знаходиться на 37-му місці серед 54 учасників цієї групи.

Він наголосив, що голосування за номінантів відбувається на офіційному сайті конкурсу, але складність полягає в тому, що він англомовний, що може створити певні незручності для українських користувачів Інтернету.

М.ТОМЕНКО зазначив, що аби полегшити голосування з боку українців, на сайті конкурсу “7 чудес України” організатори національного конкурсу переклали українською всю процедуру голосування.