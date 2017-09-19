Кримські вояжі: ЗМІ дізналися про гонорари російських артистів за концерти на замовлення окупантів

Стало відомо, скільки отримують російські артисти за концерти в окупированном Криму. Відповідні документи потрапили у розпорядження видання "Крим.Реалії".

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Так, концерт приурочений Дню міста в Керчі, який відбувся 16 вересня, обійшовся організаторам у 5,1 млн руб. ( близько 85 тис. дол. за поточним курсом). У вартість включені гонорари "Casual", "Час Пик", "Цветы" і московському театру імені Рибникова, а також Найк Борзову. Найдорожчим виявився виступ групи "Цветы" – 700 тис. рублів (близько 12 тис. дол.). Театру Рибнікова заплатили 536 тис. руб., а Найку Борзову - 435 тис. руб.

30 вересня в Бахчисараї також відзначать День міста. Заплановано витратити 750 тис. руб. на організацію свята. "У заході візьмуть участь близько 5 тис. осіб, у тому числі медійні та топові особи в різних видах творчості, спорту з Бахчисарая та інших міст Криму і Росії", – йдеться в документі.