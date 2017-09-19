У Києві п'яний іноземець погрожував влаштувати вибух

У Києві правоохоронці затримали іноземця, який погрожував влаштувати вибух. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Києві.

Зазначається, що близько 7-ї години ранку до чергової частини Дарницького управління поліції надійшов виклик із мобільного телефону: невідомий назвався «терористом» і повідомив про вибух, який він готує.

«Чоловік у стані алкогольного сп’яніння катався у таксі, телефонував у поліцію і повідомляв, що він терорист і готує вибух. Поліцейські разом зі Службою безпеки України протягом години встановили та затримали жартівника», - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що правоохоронці оперативно знайшли та зупинили автівку, якою користувався «терорист». У салоні поліцейські виявили чоловіка, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, а водій підтвердив, що саме цей пасажир телефонував у поліцію із погрозами вибухів та влаштував конфлікт через суму оплати за послугу.

Відомо, що чоловік – 48-річний громадянин іншої держави, який постійно мешкає у Києві. Правоохоронці встановлюють, чим він займався у столиці.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві затримали чоловіка, який повідомив про "замінування" держустанови.

«Близько 11-ї години до Печерського управління поліції зателефонував невідомий із вимогами надати три патрульні наряди до стели на Майдані Незалежності. Також чоловік додав, що в іншому випадку біля будівлі державної установи пролунає вибух. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки», - йшлося у повідомленні поліції.