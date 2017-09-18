У Києві затримали чоловіка, який "замінував" держустанову з таксофона і не зміг пояснити мотиви

У Києві затримали чоловіка, який повідомив про "замінування" держустанови. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

«Близько 11-ї години до Печерського управління поліції зателефонував невідомий із вимогами надати три патрульні наряди до стели на Майдані Незалежності. Також чоловік додав, що в іншому випадку біля будівлі державної установи пролунає вибух. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки», - йдеться у повідомленні.

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Під час огляду приміщення та прилеглої території жодних небезпечних або підозрілих предметів не виявили. Евакуація співробітників установи не проводилася.

У цей час, отримавши інформацію, оперативники розпочали пошуки особи та встановлення місця, звідки надійшов виклик. За кілька хвилин поліція разом з СБУ з’ясували, що телефонували з вуличного таксофону у Печерському районі, а виклик зробив 53-річний уродженець Запоріжжя, який у 2014 році притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік свій вчинок не заперечував, але пояснити мотиви не зміг. Тож для з’ясування всіх обставин правопорушника доставили до територіального управління поліції.

Даний факт зареєстрований у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно по всій Росії евакуювали тисячі людей через "мінування", силовики вже встигли звинуватити Україну.