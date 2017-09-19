"Як її перекосило": зірка "50 відтінків сірого" знялася для глянцю, в захваті були не всі (фото)
Дакота Джонсон вже не вперше з'являється на обкладинці знаменитого Vogue, адже роль Анастейші Стіл зробила актрису неймовірно популярною.
Голлівудська актриса Дакота Джонсон, яка прославилася після зйомок у фільмах франшизи «50 відтінків сірого» стала обличчям жовтневого номера Vogue.
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Дакота Джонсон вже не вперше з'являється на обкладинці знаменитого Vogue, адже роль Анастейші Стіл зробила актрису неймовірно популярною, тепер вона раз у раз з'являється на світських заходах. Проте, на думку деяких користувачів інтернету, ні слава, ні знамениті батьки не змогли навчити Дакоту позувати.
Одна з фотографій для Vogue Spain привернула увагу, викликавши чимало глузувань. "Ну і раскоряка О боже! Їй погано? Як же її перекосило то..бідолаху". "Дурний знімок якоїсь, поза безглузда".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше вийшов трейлер фінальної частини "50 відтінків сірого".