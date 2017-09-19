"Як її перекосило": зірка "50 відтінків сірого" знялася для глянцю, в захваті були не всі (фото)

Голлівудська актриса Дакота Джонсон, яка прославилася після зйомок у фільмах франшизи «50 відтінків сірого» стала обличчям жовтневого номера Vogue.

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Дакота Джонсон вже не вперше з'являється на обкладинці знаменитого Vogue, адже роль Анастейші Стіл зробила актрису неймовірно популярною, тепер вона раз у раз з'являється на світських заходах. Проте, на думку деяких користувачів інтернету, ні слава, ні знамениті батьки не змогли навчити Дакоту позувати.

Одна з фотографій для Vogue Spain привернула увагу, викликавши чимало глузувань. "Ну і раскоряка О боже! Їй погано? Як же її перекосило то..бідолаху". "Дурний знімок якоїсь, поза безглузда".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше вийшов трейлер фінальної частини "50 відтінків сірого".