У Київраді вирішили сьогодні не псувати собі нерви тарифним питанням

Депутати Київської міської ради підтримали пропозицію заступника Київського міського голови, секретаря Київради Олеся ДОВГОГО не голосувати сьогодні щодо проекту рішення про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, було прийнято рішення лише заслухати доповіді та отримати якомога більше інформації щодо ситуації у житлово-комунальному господарстві, пов’язаній з тарифами, і не проводити ніяких голосувань по цьому питанню.

Відповідну ініціативу підтримали 100 із 111 присутніх у залі депутатів Київради.

Таким чином проект рішення «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» буде розглянуто пізніше. Коли саме – поки що невідомо, але прийнято рішення всю інформацію в доповідях, які зробили виконуючий обов’язки голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, голова профільної комісії Київради Юрій БОНДАР, а також представники трудових колективів підприємств житлово-комунального господарства Києва Тамара КОСТЮК та інші, звести до конкретних висновків і, виходячи з них, пропонувати подальший вихід із складної ситуації в місті.

Під час доповіді А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що раніше передбачалося провести громадські обговорення з приводу тарифів на житлові послуги по кожному будинку окремо. Разом з тим поки що пропонується відкласти це і дочекатися відповіді на звернення до Кабінету міністрів, в якому київська влада просила переглянути постанову Кабміну і дозволити мешканцям будинків обирати для себе необхідну кількість послуг, зважаючи на можливості та потреби. На сьогодні, за словами А.ГОЛУБЧЕНКА, ця постанова передбачає 26 обов’язкових для мешканців послуг, що значно підвищує плату на житлові послуги.

У свою чергу Т.КОСТЮК поінформувала, що на сьогодні тарифи, які діють у місті, покривають витрати підприємств на 42%.