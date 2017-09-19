Брат наркобарона Пабло Ескобара пригрозив Netflix "прикрити" відомий серіал

Старший брат і спільник наркобарона Пабло Ескобара Роберто Ескобар Гавірія зажадав від творців серіалу "Нарко" грошових виплат за використання імені Ескобарів. Про це Роберто Ескобар розповів виданню Hollywood Reporter.

Наркоділок, який колись відповідав за бухгалтерію бізнес-імперії свого брата, пригрозив компанії Netflix "прикрити їхнє маленьке шоу", якщо не отримає від них грошей. За словами брата наркобарона, він зареєстрував імена всіх лідерів Медельїнського картелю як торгівельні марки.

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Ескобар також прокоментував ситуацію зі вбивством асистента продюсера серіалу "Нарко", який займався пошуком локацій та створенням нового епізоду шоу в Мексиці. Ескобар зазначив, що якщо Netflix турбується про безпеку своїх співробітників, компанії варто винайняти кілерів.

"Якщо у вас є мозок, то зброя вам не знадобиться. Але якщо його немає - без зброї не обійтися. У цій ситуації Netflix варто було б взяти на роботу найманих убивць", - сказав Ескобар.

Говорячи про серіал "Нарко", 71-річний Ескобар наголосив, що він не хотів би, щоб його знімали в Колумбії або Медельїні без його дозволу.