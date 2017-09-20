В Умань прибули 17 поліцейських з Ізраїлю - працюватимуть у місцях скупчення хасидів

В Умані прибули 17 поліцейських з Ізраїлю, які разом з українськими правоохоронцями будуть забезпечувати охорону правопорядку під час святкування Нового року за іудейським календарем. Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в Черкаській області.

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«В Умані розпочав свою місію загін поліцейських держави Ізраїль. Прибули 17 правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що спільно з українськими правоохоронцями вони будуть нести службу в місцях компактного проживання паломників-хасидів.

Під час спільного інструктажу керівник зведеного загону правоохоронців Віктор Іванько підкреслив необхідність досконалого несення служби у боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку.

Після закінчення інструктажу правоохоронці відбули до місць несення служби.

Як повідомляв УНІАН, культові заходи з нагоди святкування Рош-га-Шана, Нового року за іудейським календарем на могилі цадика Нахмана і в приміщенні синагоги відбудуться 20-22 вересня 2017 року.

Щорічно в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському цвинтарі, похований Раббі Нахман з Брацлава (1772-1810 рр.) - засновник Брацлавського (Бреславском) хасидизму. Могила цадика - одна з найбільш шанованих святинь хасидів, місце щорічного масового паломництва.