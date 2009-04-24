Заморозки значно пошкодили посіви зернових в Україні

Заморозки, зафіксовані в ці дні на більшій частині території України, призвели до пошкоджень посівів зернових культур.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

За її словами, погодні умови, що спостерігаються в ці дні, для посівів несприятливі. Озимі «почуваються ще більш-менш нормально», тому що рослини більш розвинені й беруть вологу з глибших шарів грунту, де її ще достатньо. Разом з тим, контрастні температури в цей період розвитку не дуже сприятливі для рослин.

«Щодо ярових – є пошкодження сходів і підмерзання листя. Крім того, для ярових ще не вистачає вологи», - сказала співрозмовник агентства. Вона зазначила, що «будуть суттєві пошкодження сходів, але чи буде це загибель, стане зрозуміло пізніше. Рослини, які підмерзли, зможуть відновитися, якщо не буде заторкнуто точку росту. Інакше буде загибель посівів», - сказала фахівець.

За її словами, сьогодні неможливо оцінити масштаби враження, тому що картина дуже різна в різних регіонах. «Терміни для посівів були дуже стислі, і сіяли в різний час. Тому рослини сьогодні в різних фазах розвитку. Але в основному, це сходи, а вони вразливі», - сказала Т.АДАМЕНКО.

Вона додала, що в останні дні, наприклад, у Луганській області на висоті травостою фіксували температури до мінус 14 градусів, тому зараз посіви південно-східної частини країни вражені більше, аніж північно-західної. «Зараз не можна нічого спрогнозувати, тому що явище не закінчилося, і вияви негативної дії заморозків буде видно через якийсь час. Потрібно, щоб пройшов час, щоб виявилися наслідки», - сказала вона.