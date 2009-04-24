Чорноморський флот погасить борги перед Україною, якщо такі є

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН стверджує, що йому нічого невідомо про заборгованість підприємств Чорноморського флоту РФ перед Пенсійний фондом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час свого робочого візиту до Чернігова.

"Вперше про це чую", - заявив В.ЧЕРНОМИРДІН.

Як зазначив посол Росії в Україні, Чорноморський флот має жити за законами тієї країни, на території якої він розташовується.

"І якщо таке питання є, то воно буде вирішене", - пообіцяв В.ЧЕРНОМИРДІН. Він також зауважив, що борги, ймовірно, пов`язані із затримками фінансування, однак ці питання, на його думку, будуть вирішені найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, влада Севастополя стверджує, що недоплата підприємств ЧФ РФ до Пенсійного фонду України становить 7 млн. грн.