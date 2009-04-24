Як добудувати "заморожене" житло?

Механізм кредитування забудовників на добудову житла не діє через те, що Національний банк України і Міністерство фінансів не затвердили його окремим нормативним актом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат, почесний президент будівельної компанії «Ліко-Холдинг» Ігор ЛИСОВ.

За його словами, механізм кредитування забудовників у законодавстві прописано. Передбачається, що до 1 січня 2012 року забудовник, який має «нормальний» рейтинг у банку, в якому обслуговується, формує заявку. Заявку розглядає кредитний комітет банку. Якщо кредитний комітет банку бачить, що у забудовника є інструмент застави, є нормальний рейтинг, він ухвалює рішення й звертається до Національного банку про рефінансування комерційного банку, з яким працює забудовник, на потрібну для завершення будівництва об`єкту суму, пояснив народний депутат. Рефінансування здійснюється під облікову ставку Нацбанку. Банк, який отримав кредитний ресурс, має право для обслуговування кредиту додати 2%. Передбачається, що за рахунок низької процентної ставки за кредитом вартість житла буде дешевше.

У законі також прописано, що цей механізм буде запущено через постанову Національного банку й постанову Кабінету міністрів.

«Мені вдалося досягти того, що Кабінет міністрів випустив такий проект постанови й направив у Національний банк. На жаль, Національний банк відреагував негативно», - сказав І.ЛИСОВ.

Він вважає, що надати кредити забудовникам буде значно дешевше, ніж населенню, оскільки кредит має бути короткостроковим (не більш 2-х років). Таким чином, ці кошти можуть кілька разів обернутися, й за цей рахунок можна буде надати населенню довгострокові кредити.

«На сьогоднішній день найголовніша причина, чому не діє закон, тому що цей механізм, який виписано в законі, не виписано Національним банком й не узгоджено на спільному засіданні між Національним банком і Міністерством фінансів або Кабінетом міністрів», - підкреслив він.

За підрахунками народного депутата, близько 150-160 тис. сімей вклали кошти в недобудовані будинки.