Луценко думає, що найближчими днями вбивцю Максима Чайки затримають
Проходить активний розшук
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сподівається, що найближчими днями вбивця одеського студента Максима Чайки буде затриманий.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.
«Проходить активний розшук підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину. Я думаю, що в найближчі дні він буде затриманий», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Як повідомлялося, 21-річний студент відділення журналістики Одеського Національного університету імені Мечникова, активіст патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка загинув від ножових поранень 17 квітня. Госпіталізовано з ножовими пораненнями і його друга Андрія ДЗЕБАНА.
Слідчим Приморського РВВС Одеси розслідується кримінальна справа за ознаками ст.121 КК України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Особу вбивці встановлено, вживаються заходи з його затримання, проте відомості про нього в інтересах слідства не розголошуються.
Громадська організація «Вільна Одеса» заявила, що «вбивство відбулося в ході зіткнення між молодими українськими патріотами із «Січі» й учасниками руху «Антифашистська дія», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ». Деяких представників місцевої «Антифа» відразу ж після вбивства було допитано, вони стверджують, що М.Чайка загинув у бійці, спровокованій членами «Січі».
Президент Віктор ЮЩЕНКО 22 квітня звернувся до МВС і СБУ з вимогою ретельного розслідування вбивства студента. Співробітники СБУ також перевіряють причетність особи, підозрюваної у вбивстві М.Чайки, до партії «Родина».