Нацбанк проведе аукціон з продажу швейцарських франків

Національний банк України (НБУ) оголосив про проведення 6 травня спеціального аукціону для підтримки позичальників - фізичних осіб і малого бізнесу, на якому реалізовуватимуть швейцарські франки.

Про це сказано в листі НБУ №13-421/2794-7522, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Мінімальна сума заявки - 10 тис. швейцарських франків. Невикористану за призначенням валюту в сумі більше 1 тис. швейцарських франків комбанк зобов`язаний продати НБУ. Залишок валюти в сумі до 1 тис. швейцарських франків може бути використано банком на інші цілі.

Також зазначено, що банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

Крім того, Нацбанк зобов`язав банки, які мають намір брати участь у спецаукціоні, залучати від клієнтів грошове забезпечення в національній валюті до проведення валютного аукціону. «Придбання іноземної валюти за рахунок власних коштів банків не допускається», - сказано в листі НБУ.

«Загальна сума придбання іноземної валюти за вказаними платежами не може перевищувати 50 тис. швейцарських франків за один календарний місяць за однією кредитною угодою», – повідомляє Нацбанк.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого НБУ почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників - фізичних осіб у валютних коштах з метою погашення ними заборгованості за кредитами, отриманими у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безплатній основі.