В Україну без дозволу можна ввезти не більше двох мобілок

Віднині в Україну без дозволу можна ввезти не більше двох мобільних телефонів.

Про це сказано в рішенні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) №1405 від 19 березня 2009 р. «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, зокрема переміщення в міжнародних поштових відправленнях і міжнародних експрес-відправленнях, не потрібні дозволи», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Окрім мобільних телефонів, без дозволу можна ввезти в Україну: не більше десяти радіомікрофонів; одну радіостанцію надвисокого діапазону (26.975...27.405) Мгц, зокрема якщо вона встановлена на транспортному засобі; один абонентний термінал глобальної системи рухомого супутникового зв`язку; не більше двох телефонні апарати для дротового (фіксованого) зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою (у комплекті до 6 бездротових трубок на 1 базу) стандарту DECT із середньою потужністю випромінювання до 10 МВт, окрім офісних Радіо-АТС; не більше двох приймачів для визначення місцезнаходження (GPS), зокрема встановлених на транспортному засобі; не більше чотирьох засобів охоронної сигналізації, яка використовується в моторних транспортних засобах, зокрема встановлених на транспортному засобі, до складу якого входить радіопередавальний пристрій з потужністю випромінювання до 10 МВт включно; не більше чотирьох дитячих радіопереговорних засобів, які працюють у діапазоні 26,975...27,283 Мгц, з потужністю випромінювання до 10 МВт включно; не більше чотирьох дитячих радіокерованих іграшок, які працюють у діапазоні 26,975...27,283 Мгц, з потужністю випромінювання до 10 МВт; не більше чотирьох транспондерів системи моніторингу письмової кореспонденції в рамках системи РЕЙМС; не більше двох цифрових портативних машин автоматичної обробки інформації масою до 10 кг (ноутбук); не більше чотирьох адаптерів радіодоступу для застосування в персональних комп`ютерах; не більше чотирьох USB-адаптерів радіодоступу для застосування в персональних комп`ютерах; не більше двох мікротелефонних гарнітурів, які з`єднуються за допомогою радіоінтерфейсу (WiFi, Bluetooth) з іншими пристроями (радіотелефон, комп`ютер та ін.); один комплект засобів радіозв`язку УКХ-діапазону для забезпечення роботи суддівських колегій під час проведення спортивних змагань; не більше чотирьох бездротових навушники з потужністю випромінювання до 10 МмВт; не більше двох кишенькових машинок для записування, відтворення і візуального представлення даних з обчислювальними функціями, які містять у своєму складі передавач або передавач і приймач; не більше двох відеокамер покадрового зображення та інші записувальні цифрові відеокамери, які містять у своєму складі передавач або передавач і приймач; не більше двох апаратів з приладами на основі мікропроцесора з вмонтованим модемом для доступу в Інтернет і з функцією інтерактивного обміну інформацією, здатних приймати телевізійні сигнали (цифровий декодер з функцією зв`язку), який містить у своєму складі передавач або передавач і приймач.

На решту радіоелектронних засобів (або їх кількість, яка відрізняється від визначеної рішенням НКРЗ №1405) потрібні дозволи, згідно з рішенням №1406 від 19 березня 2009 р. «Про затвердження Переліку товарів із зазначенням їхніх кодів згідно з УКТЗЕД, на які державним підприємством "Український державний центр радіочастот" видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення товарів».

Одночасно НКРЗ ухвалила рішення про припинення дії рішення НКРЗ №820 від 11 липня 2007 р. "Про затвердження Переліку товарів (із зазначенням їхніх кодів згідно з УКТЗЕД), на які Українським державним центром радіочастот надаються дозволи на ввезення в Україну".

Довідка УНІАН. Перелік радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення яких з-за кордону не потрібні дозволи, було затверджено Держкомзв`язку ще 2000 року (№678/4899 від 2 жовтня 2000 р.). Пізніше цей наказ було скасовано наказом Мінтрансзв’язку (№600/12474 від 24 травня 2006 р.) «Про втрату чинності деяких наказів Державного комітету зв`язку та інформатизації України» з метою увідповіднення нормативно-правових актів із законами України "Про радіочастотний ресурс України" і "Про телекомунікації".