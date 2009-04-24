У Тимошенко замахнулися переробити банківську і фінансову систему... світу

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає, що необхідно створити нову архітектуру світової банківської і фінансової системи, оскільки нинішня система є недосконалою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра, таку заяву Г.НЕМИРЯ зробив учора в США, виступаючи на конференції «Перші 100 днів. Можливості, які відкриває криза: зусилля суспільства під час економічної нестабільності».

Під час свого виступу Г.НЕМИРЯ повідомив про зусилля уряду України, спрямованих на подолання наслідків світової кризи, і вітав рішення лондонського саміту G-20 щодо посилення світової фінансової системи, зокрема МВФ.

21-26 квітня Г.НЕМИРЯ перебуває з робочим візитом у США як глава делегації України на Весняних зборах Ради керівників МВФ і Світового банку.