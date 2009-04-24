Міжбанківський долар вперто підбирається до 8,1 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0525/8,0845 грн., на 12:00 ціни піднялися до 8,0870/8,0970 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2402/0,2419 грн., до 12:00 ціни зросли – 0,2418/0,2427 грн.

У Росії курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 33,31 рубля (-0,3500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3186/1,3188 дол., на 12:00 підвищилися – 1,3241/1,3243 дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6160/10,6640 грн., на 12:00 ціни пішли вгору – 10,7060/10,7250 грн.