Погода на завтра

Завтра в Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі на Лівобережжі заморозки 0-5° (у східній частині до 8°), на решті території температура 1-6° тепла, на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-4°, на узбережжі морів та Закарпатті нічна температура 3-8° тепла; вдень в Україні 13-18° тепла, на Закарпатті до 20°.

У Київській області у суботу опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°; вдень 13-18° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла; вдень 15-17°.