Курс долара в обмінниках столиці

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,03 грн., продають – по 8,08 грн. Порівняно з 23 квітня курс купівлі-продажу американської валюти не змінився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,95-8,068 грн., щодо продажу – 8,06-8,10 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,46 грн. - на 0,7% дорожче, аніж 23 квітня, продають по 10,71 грн. - на 0,9% дорожче. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,25-10,645 грн., щодо продажу – в межах 10,57-10,85 грн.

Курс готівкового рубля в комбанках сьогодні трохи змінився порівняно з 23 квітня і становить у середньому 0,2219/0,2455 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,235 грн., щодо продажу – 0,236-0,268 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,04 грн., продають – по 8,09 грн. (курси майже не змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,52 грн., на 0,9% дорожче, аніж учора, продажу – 10,72 грн., на 1% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в середньому в київських банках трохи підвищився порівняно з 23 квітня і становить 0,2214 грн., курс продажу трохи знизився – до 0,2481 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,00/8,06 грн., євро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,15 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,00/8,10 грн., євро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 24 квітня, становить 7,70, до євро – 10,0485, до російського рубля – 0,22791.