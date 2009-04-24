Підприємці заперечують, що обкрадають армію

Підприємці, які організовують харчування у Збройних силах України, заявляють про безпідставність звинувачень голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА у зловживаннях Міністерства оборони в цій сфері надання послуг.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Асоціації харчових підприємств “Армія”.

“По-перше, чотири із п’яти організацій, що сьогодні надають послуги Міністерству оборони України по харчуванню військовослужбовців, працюють з 2007 року. Саме в цей час Міноборони керував А.ГРИЦЕНКО. Відтак, викликає щонайменше здивування, що тоді приймалися такі непрофесійні рішення з боку керівництва очолюваного ним відомства”, - йдеться у заяві.

Коментуючи, як заявляв А.ГРИЦЕНКО, “нераціональні за ціною закупівлі продуктів харчування”, в асоціації, пояснили: із запровадженням нової системи з надання послуг з харчування продукти закуповують самі підприємці. Міністерство оборони сплачує лише фіксовану суму коштів не за кожен окремий продукт, а розраховується за підсумками доведення до військовослужбовців всієї норми харчування, тобто – за готові блюда, що потрапили на стіл солдату. При цьому норма харчування і її вартість заздалегідь визначені договором між Міноборони та підприємством на момент його підписання. “Виникає цілком логічне питання: який же підприємець буде здійснювати закупки тих самих яєць, ковбаси та іншого за завищеними цінами собі у збиток? Адже за підсумками він все одно отримає раніше зафіксовану оплату”, - зазначається у заяві.

Також представники Асоціації харчових підприємств “Армія” зазначають, що “голова профільного парламентського комітету не може не знати, що лише упродовж минулого року і першого кварталу поточного у Міноборони відбулося понад 10 різноманітних перевірок відповідних контрольних органів різного рівня саме із порушених питань”.

“І як не дивно, “порушень”, про які заявляє ГРИЦЕНКО, у звітних документах контролерів не зафіксовано”, - констатується в заяві.

“Таким чином заклик нардепа щодо чергових перевірок сфери харчування, так само як заява з безпідставними звинуваченнями у зловживаннях, виглядають більшою мірою як постріл у спину, хоча й холостий, ефект від якого був розрахований на майбутнього виборця”, - вважають підприємці, що надають послуги з харчування у ЗСУ.

У зв’язку з цим вони також наголошують, що “за умови наявності у А.ГРИЦЕНКА відповідних матеріалів, які підтверджують серйозні порушення, про них треба не говорити, висуваючи обвинувачення, на що має право лише суд, а передати їх до компетентних органів, і чекати відповідних висновків у вигляді судового рішення”.

Як повідомляв УНІАН, учора, 23 квітня А.ГРИЦЕНКО заявив, що отримав матеріали, які підтверджують багатомільйонні збитки Міноборони через діяльність у сфері забезпечення харчовими продуктами.

“Суть цих оборудок у тому, що харчі закуповуються за завищеними цінами. Наприклад, яйця, що коштують 8,5 грн. за десяток, купують по 15 грн. Ковбасу за 40 грн./кг купують за 68 тощо», - сказав голова Комітету з питань нацбезпеки і оборони, додавши, що “з цим потрібно розібратися”.