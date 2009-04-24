Завод ім.Малишева заявляє про арешт рахунків підприємства

Виконавча служба заарештувала рахунки державного підприємства «Завод ім. Малишева» у Харкові, і сьогодні немає можливості скористатися виділеними з держбюджету коштами для виплати зарплати працівникам підприємства та сплати інших обов’язкових платежів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції генеральний директор ДП «Завод ім. Малишева» Олексій ПІДГОРНИЙ, коментуючи процес отримання заводом коштів у сумі 136 млн. грн., виділених зі Стабілізаційного фонду держбюджету на поповнення статутного фонду підприємства та їх цільового спрямування на виплату зарплати, оплату обов’язкових платежів до Пенсійного та інших цільових фондів.

«Гроші до Харкова надійшли, але виникла нова проблема – виконавчі служби наклали арешти на рахунки заводу», - заявив О.ПІДГОРНИЙ.

За його словами, «рахунки були заарештовані за поданням Пенсійного фонду», і це сталося «у зв’язку з тим, що завод ім. Малишева тривалий час не здійснював проплати в Пенсійний фонд та інші соціальні виплати».

«Сьогодні оперативно проводиться робота щодо розблокування рахунків, відкликання з Пенсійного фонду та Фонду нещасних випадків позовних заяв, і керівництво заводу докладає максимум зусиль для того, щоб були розблоковані рахунки сьогодні, гроші пішли і люди їх отримали», - сказала заступник генерального директора з економіки Людмила ВОЛОШИНА. Водночас, зазначила вона, арешт накладено на суму в 19 млн. грн., «і ми не можемо зрозуміти, чому не можна від 136 мільйонів користуватися рештою суми».

Л.ВОЛОШИНА повідомила, що з цих 136 млн. грн. 33 мільйони будуть спрямовані на зарплату, 25 млн. грн. – на погашення прибуткового податку, 73 млн. грн. підуть до Пенсійного фонду, 1,9 млн. грн. – до Фонду соцстрахування від нещасних випадків, 2,8 млн. - фонд безробіття. За її словами, заборгованість буде сплачуватися з 2005 року.

Керівники підприємства висловили упевненість, що проблема буде вирішена, всі борги будуть погашені, і зазначили, що якби не арешт рахунків, це б могло відбутися протягом лічених днів.