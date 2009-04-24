Тимошенко дозволила звертатися до неї, якщо є проблеми з Євробаченням

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Держкомтелерадіо забезпечити проведення трансляції фіналу пісенного конкурсу „Євробачення-2009” в Україні та у разі необхідності подати в установленому прядку відповідні пропозиції Кабінетові міністрів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Доручення глави уряду сформоване на підставі повідомлень засобів масової інформації про фінансові проблеми, що виникли у Національній телекомпанії України із забезпеченням трансляції фіналу „Євробачення-2009”.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня перший віце-президент Національної телекомпанії України Роман НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ заявив, що НТКУ через фінансові проблеми не лише не в змозі надати посильну допомогу українській учасниці пісенного конкурсу "Євробачення-2009" Світлані ЛОБОДІ, але може навіть відмовитися від висвітлення заходу з місця подій.

Крім того, за словами Р.НЕДЗЕЛЬСЬКОГО, у зв`язку з тим, що в епоху кризи "не передбачено великого фінансування", під загрозою знаходиться також поїздка до Росії на "Євробачення" великої групи журналістів Першого національного каналу (телеканал перебуває в управлінні НТКУ).

"Євробачення-2009" відбудеться в травні в Москві. Учасниця від України С.ЛОБОДА виступить 14 травня в другому півфіналі конкурсу.