Експерт: українським університетам не потрібні розумні студенти

Вітчизняні вищі навчальні заклади не зацікавлені в абітурієнтах, які мають гарні знання.

Таку думку висловив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 75 від 24 квітня).

На запитання: “Чи правда, що минулого року жоден з ректорів вітчизняних ВНЗ не зацікавився списком із 66 учнів, які набрали 200 балів із двох і трьох предметів”, І.ЛІКАРЧУК відповів: “Абсолютна правда! Причина проста і, як на мене, трагічна. Університети не зацікавлені в абітурієнтові, який має гарні знання. Для переважної більшості з них головним є виконання плану набору, бо за цим - ставки, оклади, посади...”.

За словами директора УЦОЯО, нинішня ситуація, на жаль, залишається такою ж.

Він повідомив, що цьогорічні умови прийому до ВНЗ дали можливість кожному університету підняти нижню межу балів сертифікату, за якими людина може брати участь у конкурсі, вище мінімальних 124-х балів з кожного предмета за результатами ЗНО. Тобто, зараз ВНЗ мають змогу поставити цю планку хоча б і на позначці 199 балів та отримати найкращих студентів.

Але цією можливістю, за підрахунками І.ЛІКАРЧУКА, “скористалися “аж” шість університетів із понад 800 - НаУКМА, Національний університет імені Т.Шевченка, КПІ, аграрний, економічний університети.

Він навів ще один приклад: складати тести з іноземної мови виявили бажання лише 65 тисяч осіб. Університети просто не виставили іноземну мову як предмет, знання якого потрібно для успішного володіння майбутньою професією, зазначив він.

“І якщо порівняти всі ці факти, висновок напрошується однозначний: університети влаштовують абітурієнти з будь-яким рівнем підготовки, якби лише аудиторії не стояли порожніми”, - зазначив І.ЛІКАРЧУК .

На його думку, в такій ситуації більше питань потрібно ставити не до університетів, а до держави, “яка дала право на життя сотням вишів, котрі ними ніколи не стануть”.

“Нагадаю, що в колишньому СРСР було 700 вищих навчальних закладів. В Україні їх сьогодні більше 800. Тож і вимушені університети, в тому числі й знані, спокушатися на будь–якого абітурієнта”, - зауважив директор УЦОЯО.