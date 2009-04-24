Кабмін призначив уповноваженого з антикорупційної політики

Кабінет міністрів призначив Юрія СУХОВА Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, відповідне розпорядження прийнято сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

Довідка УНІАН. Ю.СУХОВ (1969 року народження) заступник голови Державного комітету України у справах національностей та міґрації; член Комісії при Президентові України з питань громадянства.

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Кабінет міністрів затвердив положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, відповідна постанова прийнята сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

Це рішення уряду створює правові засади для вирішення завдань щодо забезпечення єдиних підходів до розробки і реалізації державної антикорупційної політики, а також виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), відзначили в прес-службі.

Згідно з документом, на Урядового уповноваженого покладається виконання завдань з підготовки пропозицій щодо формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики. Урядовий уповноважений забезпечує проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд уряду. Також він проводить системний аналіз діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії корупції.

Крім того, Урядовий уповноважений має забезпечувати ефективну взаємодію з центральними і місцевими органами виконавчої влади, організаціями та об’єднаннями з питань реалізації державної антикорупційної політики, а також брати активну участь у співпраці України з Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO), іншими міжнародними антикорупційними організаціями.